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中市火警八旬夫婦遭嗆傷 翁腹部有穿刺傷

2017-02-02  08:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市南區今天凌晨發生民宅火警，一對老夫婦被嗆傷，送往中國醫藥大學附設醫院急救。

《蘋果日報》報導，中市消防局接獲通報，調派40多名消防隊員前往南區永和街火場灌救，先救出82歲老翁，再救出遭嗆傷的81歲老婦，老翁被救出時腹部有穿刺傷，意識昏迷，警方初步調查，老翁患有憂鬱症，疑似拿打火機燒床單，引起大火，詳細起火原因尚待調查。

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