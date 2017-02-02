蘇花公路落石交通中斷 預計上午9點前搶通
2017-02-02 07:48
〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花公路116.5公里處，即宜蘭縣石牌公附近路段，今天清晨落石，造成雙向交通暫時阻斷，因持續落石中，搶災機具現場待命搶修。
公路總局工作人員上午8點多清除落石，由於邊坡坍方後較不穩定，採單線雙向戒護通行。
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