蘇花公路落石交通中斷 預計上午9點前搶通

2017-02-02 07:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花公路116.5公里處，即宜蘭縣石牌公附近路段，今天清晨落石，造成雙向交通暫時阻斷，因持續落石中，搶災機具現場待命搶修。

公路總局工作人員上午8點多清除落石，由於邊坡坍方後較不穩定，採單線雙向戒護通行。