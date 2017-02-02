「跟你爸一樣愛狡辯」導師責罵學生判罰3000
2017-02-02 00:00
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市某私立高中陳姓高一生，去年5月26日被張姓班導師發現竄改小考成績，陳姓學生否認並與張師發生爭執，張師要求陳生至學務處寫認錯書，陳生仍不願配合，張男便責罵：「你怎麼跟你爸一樣愛狡辯」，陳父得知後認為人格遭受貶抑，對張師提告，新北地院日前依公然侮辱罪，判處張師罰金3千元，可易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。
張師一開始表示在情急下說出這句話，因陳生先前被其他老師看到在捷運站內抽煙，陳生坦承抽菸，但陳父在學務處主任前說，老師只有看到沒有當場糾正，不同意給予處分，之後還否認孩子有抽菸，讓他對陳父的口才很佩服，才會用「狡辯」形容他的能言善道；後來則承認失言，對造成學生及家長感到抱歉，經過這件事後，他會做適當的調整，來教導學生。
法官認為，「愛狡辯」意為狡詐無理的辯說，又「狡」有奸滑、詭詐之涵義，語意中帶有貶損他人是無理由的詭辯，具負面評價，但審酌張師犯後願意認錯並積極想與告訴人達成和解，基於導師導正學生才會說出不雅言語，因此從輕量刑。
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