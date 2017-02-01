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新屋衛生紙倉儲大火 搶救5小時難撲滅

2017-02-01  22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園新屋區民族路六段675巷的一間鐵皮構造的交通公司倉儲，今天傍晚5時許發生火警，倉儲內堆置大量衛生紙、衛生棉、紙尿褲等易燃物品，火勢一發不可時，現場火勢猛烈，濃煙不斷竄升，火勢於晚上6時43分控制，佔地約2500坪的鐵皮屋倉儲陷入火海，搶救不易，迄晚上10時仍持續灌救中，所幸沒有造成傷亡。

由於現場倉儲全面燃燒，火勢不易控制，消防局第二大隊獲報共派遣40多輛消防車、上百名消防人員前往灌救，火勢於一個多小時後控制，但現場仍持續悶燒，整座廠房鋼架燒得焦黑、塌陷，廠內各式紙類物品，以及來不及開出的堆高機等均付之一炬。

據倉儲現場工作人員表示，因為這兩天許多賣場、公司行號開市、營業，今天一整天還調集各區內的貨品堆放，預計明天出貨，傍晚下班時還在場區巡視並無異狀，沒想到才拉下倉儲鐵門不久，附近民眾就看到倉儲冒煙，趕緊衝進拿滅火器滅火，但火勢燃燒猛烈，才打電話報警，現場已竄出大火，並且吞噬整個倉儲。

考量現場為堆滿紙類易燃物品，搶救難度提高，在場消防隊員預估這把火可能得打到凌晨才能完全撲滅。

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  • 新屋衛生紙倉儲大火燒很大，消防人員接力嘆搶救不易。（記者李容萍翻攝）

    新屋衛生紙倉儲大火燒很大，消防人員接力嘆搶救不易。（記者李容萍翻攝）

  • 新屋衛生紙倉儲大火燒很大，消防人員漏夜接力打火搶救。（記者李容萍攝）

    新屋衛生紙倉儲大火燒很大，消防人員漏夜接力打火搶救。（記者李容萍攝）

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