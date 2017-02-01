自製「人肉點滴架」的女消防員 身分曝光了
2017-02-01 22:16
〔記者王冠仁／台北報導〕在臉書上暱稱為「宋智孝」的28歲台北市消防局雙園分隊消防員陳珈蕙，此次年假期間休第一梯次，放5天年假回老家時感冒，初三回來上班後，在昨天早上感到身體略微不適。
她認為年節期間有不少民眾就醫，不想浪費醫療資源，於是自行吊點滴施打生理食鹽水，想加速身體代謝以利感冒痊癒。
她昨天打完點滴恰逢中午用餐時間，因手拿點滴袋不方便用餐，同仁突發奇想，幫她拿出衣架當作「人肉點滴架」掛在外套領子後方；雙園分隊小隊長王玨瑋還調侃，陳的點滴架「走到哪、滴到哪，還真方便」。
陳珈蕙說，她大學時念廣告系，畢業後曾當過行政助理等內勤職務，但內心始終有助人夢想，因此決定報考消防員；她特考畢業後，1年多前分發到雙園分隊。
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