南投信義郡大山7人登山迷途 晚間8時獲救下山
2017-02-01 21:43
〔記者佟振國／南投報導〕春節連假最後一天，南投縣山區頗不平靜，先有林姓民眾一家5口受困信義鄉紅崖山區，尚未脫險，沒想到今天下午在信義鄉郡大山，又傳7名登山客因山區濃霧迷途，由於信義消防分隊為先前山難已分身乏術，林務局南投林管處立即支援3名技術士（巡山員）入山搜尋，傍晚全數尋獲並於晚間8時許將人平安帶下山，結束一場虛驚。
警消調查，這7名登山客來自各地，係透過網路揪團，有申請入山，今天單攻信義郡大山，凌晨即於郡大林道23公里望鄉分站管制點集結，步行前往林道32公里登山口入山，但山區天候狀況不佳，下午濃霧瀰漫，其中1名黃姓隊員脫隊迷途，與其他6人失聯，眾人遍尋不著，也不敢再貿然行動，只好對外求援。
縣府消防局於下午2時30分接獲報案，由於信義消防分隊人力已經從郡大林道入山，搜救受困於紅崖山區的林姓一家5口，隊員若再折返附近尋人，恐延誤救援時間，因此縣府消防局協調林務局南投林管處協助，立即由望鄉分站調派3名技術士前往搜救，約在傍晚於郡大山三角點附近找到黃姓等7名登山客，幸無人受傷，於晚間8時許將人員全部安全帶下山。
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