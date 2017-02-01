過年煮菜瓦斯氣爆 祖孫灼傷送醫

2017-02-01 21:48

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市迪化街一棟民宅昨晚發生瓦斯氣爆，巨大震撼力將門窗玻璃碎片彈飛到馬路上，嚇壞附近居民，這起意外造成56歲蔡姓屋主及10歲孫女四肢受到不同程度灼傷，所幸送醫救治後均無大礙。

昨晚6時30分左右，屏東市迪化街尾傳出巨大氣爆聲響，一棟2樓民房一樓客廳冒出火光，所幸未起火延燒，但被震碎的門窗玻璃卻飛到馬路上，附近居民紛紛出門查看，發現蔡姓屋主受傷，緊趕報案。

屏東消防隊到場後，立刻將發生氣爆的瓦斯桶搬到屋外，並將四肢受到灼傷的蔡姓男屋主及其10歲大的孫女送至寶建醫院救治；院方初步檢查後，發現祖孫灼傷部位集中在四肢，屬於二度灼傷，雖無大礙，但仍需住院觀察。

屋主向消防人員表示，昨晚他在廚房作菜，突然瓦斯氣爆，筒裝瓦斯是幾天前剛叫的，竟在大過年發生這種事。

消防人員初步研判可能是瓦斯外洩，蔡姓屋主卻未查覺，瓦斯濃度不斷累積後，瓦斯爐一點火才引燃氣體，造成氣爆，所幸人和房子受創並不嚴重，有民眾將這起氣爆意外po上網，網友集氣盼受傷祖孫早日康復。