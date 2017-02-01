消防車隊看見車禍 充當路障當場救人

2017-02-01 21:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局新板分隊今晚出勤一宗烏龍燒炭救護案，返隊途中撞見嚴重的2台機車對撞事故，2名騎士都倒地不起，消防帶隊官沈瞬滄、張家瑋立即將消防、救護車充當路障，防護傷者遭二度傷害外，消防救護員更當街救援2名受傷騎士，為他們進行包紮、固定骨折患部等緊急處置後就近送醫，目擊民眾對消防員主動、迅速營救患者，都頻頻比讚。

新北市消防局說，今晚7時許先獲報南雅南路一段有人燒炭，到場發現為一家4口在家以烤箱烤肉，竄出煙霧被鄰居誤認燒炭，化解虛驚。

但消防人車沿著南雅南路返隊途中，發現一台逆向機車與竄出巷道的機車嚴重對撞，2名騎士倒在路中，發揮救人精神，將救護、消防車當成臨時路障，消防員衝下車救治受傷騎士。

其中一名騎士意識模糊，緊急給氧、上頸圈等處置後，先被送上救護車送醫，另一名體重破百的騎士，左腿骨折，救護員給予護木固定時，騎士還痛得大叫，隨後也被送醫開刀，車禍原因仍待鑑定釐清。