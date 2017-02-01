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誆稱「勞力士錶換輕判」 民防小隊長緩起訴

2017-02-01  21:17

〔記者謝君臨／台北報導〕林姓男子因毒品案件吃上官司，怕被判刑入獄，透過管道結識台北市中山民防大隊民權一中隊李姓小隊長，希望藉由李男影響法官判決，李男則佯稱「要1支女用勞力士錶」擺平，林男因沒錢買勞力士，交付4萬元予李男，後因感法官審理態度嚴厲，才知受騙；台北地檢署庭訊時，李男坦承犯行，並與林男和解，檢察官依詐欺取財罪嫌將李男緩起訴，須捐國庫4萬元。

緩起訴書指出，101年間，林男因涉毒品案件，於板橋地方法院（現改名新北地方法院）審理中，他擔心會被判刑入獄，得知李男於新生北路二段的民防辦公室服勤，常替人排解糾紛，交遊甚廣，遂透過關係認識李男，希望能藉由其人脈影響承審法官判決，讓他獲得輕判不用入獄服刑。

李男得知林男來意後，明知並無管道可影響法官判決，卻仍向林男謊稱「上頭要1支女用勞力士手錶作為代價」，林男信以為真，以為對方真有能力讓他免於牢獄之災，無奈自己並無財力購買勞力士手錶，只好交付李男4萬元頂替；事後，林男因感法官審理態度嚴厲，才知自己受騙上當，憤而檢舉。

檢察官傳喚李男出庭，他坦承犯行，所述與林男證述情節相符，檢察官考量李男無前科，素行良好，因一時失慮心生貪念而觸法，犯後坦承不諱，並深表悔悟，且與林男達成和解，林男也表明不願再追究此事，因而依詐欺取財罪將李男緩起訴處分，期間2年，須向國庫支付4萬元。

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