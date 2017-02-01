癌末婦險在牢裡過年 派出所長伸援助她度難關
2017-02-01 20:58
〔記者徐聖倫／新北報導〕57泰雅族原住民婦人陳春桃染毒已久，而日前她成功戒毒，但因毒品案易科罰金無法繳納遭通緝，現又身患鼻咽癌，因化療已喪失嗅覺、味覺、部分聽覺等。家住新北市新店區忠治里的她，可憐遭遇被忠治派出所長舒宗澤得知，他不捨陳婦遭遇，遂主動聯繫醫院讓陳女就醫，準備好相關診斷書、具體事證等主動投案，成功讓陳婦獲准返家療養。
舒宗澤所長私下打探得知，陳婦家中經濟也非常拮据，他遂準備了食物、生活用品，在年初一拿到陳婦家中，並向她說「要好好活下去，加油！」也藉由舒宗澤所長的轉介，社會局也介入關心，讓陳婦能無憂過年。
陳婦之所以沾染毒品，是因誤信「安非他命」能減肥，後靠意志力戒斷，勇敢向毒說「不」。而陳夫的遭遇也不好過，因腰疾開刀4次，日前舊疾復發，友人自作主張以彈弓尖叉柱端當成「指壓按摩棒」亂戳的結果就是3天起不了身，而醫生也說如今再動第5次刀恐終身癱瘓。
陳婦說，丈夫跟自己都身患疾病，平時只以打獵維生，且不只陳婦自己，丈夫也有官司在身。陳婦感激的說，舒所長除了提供經濟、生活上的救濟，更提供法律相關知識，讓他們夫妻倆能繼續有希望地生活下去。
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