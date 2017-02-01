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碎片噴飛射眼致幾近全盲 工人怒告雇主疏失

2017-02-01  21:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名何姓工人去年5月在新北市三重區施作外牆退縮工程，使用砂輪機切除鋼筋，砂輪機上的砂輪片卻突然碎裂，因砂輪機未罩上防護罩，其中一塊碎片噴飛射進何男的右眼，何男痛得倒地哀嚎，送醫治療後，右眼視力能見範圍只剩下眼睛前方約30公分，幾乎全盲，何男因此怒告馬姓雇主涉業務過失重傷罪。

新北地檢署開庭時，馬姓雇主坦承先前就曾發生過砂輪片碎裂情況，但當時未發生意外，他事後也沒在砂輪機上罩上防護罩，加上另一名工作證稱案發時砂輪機確實未套上防護罩，檢方因此認定馬姓雇主疏失，現場未提供防護設備供何男使用，日前將他起訴。

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  • 工人因被砂輪機所傷而怒告雇主，新北地檢署也將雇主起訴。（記者陳慰慈攝）

    工人因被砂輪機所傷而怒告雇主，新北地檢署也將雇主起訴。（記者陳慰慈攝）

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