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詐欺車手有什麼特徵？中市警懸賞獎金圍剿全民公敵

中市警方於銀行提款機旁張貼查緝專刊（圖左下）。（記者張瑞楨攝）

2017-02-01  21:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕全民公敵！台中市位處南北交通樞紐，成為詐欺集團車手最愛領款之地，台中市警察局把詐欺車手提款監視器畫面，製成專刊張貼於市內各ATM提款機外，並提供獎金1萬元，供民眾檢舉拿獎金，市警局刑警大隊並強調，車手常有「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿名牌」等特徵，民眾如檢舉而讓警方查獲車手，就能拿1萬元獎金。

市警局刑警大隊指出，詐欺車手利用台中市交通便利，在市內流竄，中市警方繼提供每件1萬元獎金，給協助查緝車手的計程車司機之後，又在春節期間，將調閱到車手提款的監視器畫面，製成專刊張貼於市內各ATM提款機，另外，還篩選出台中市內提領次數較高的「重點車手」，彙整成冊發送超商店員，並函請台中市保全工會轉送各金融機構保全人員，讓保全辨認並通報警方，不論是保全、計程車司機或一般民眾，檢舉而讓警方查獲車手，都能領取每件1萬元檢舉獎金。

市警局刑警大隊強調，詐欺車手常於大型購物中心、百貨公司、超商等處ATM提領詐欺贓款，因該些提款機位於人潮眾多之處，易於掩人耳目，警方雖於車手出沒熱點區域加強盤查巡邏，但警力有限，民力無窮，希望民眾勇於檢舉，讓詐欺集團成為「全民公敵」。

市刑大指出，如果有提款者符合下列一項以上的特徵，包括「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿著名牌」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」，請迅速報警方到場查緝，一起加入「打詐」行列，也有機會為自己賺取紅包。

警方過濾出「重點車手」常出沒之地。（記者張瑞楨攝）

詐欺車手常有「年紀輕」、「多次進出超商提款」等特徵。（記者張瑞楨攝）

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標題：詐欺車手有什麼特徵？中市警懸賞獎金圍剿全民公敵


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