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北市長春路旅館喋血 男子遭亂刀砍傷血流如注

2017-02-01  20:41

〔記者王冠仁／台北報導〕21歲藍姓男子，日前帶著女友住進台北市長春路一家位在4樓的旅館，今天晚上7點04分時，忽然有4、5名男子前往藍男居住的302房敲門。藍一開門，旋即遭他們持刀一陣亂砍，混亂中藍左手、左腳與肢體等多處受到刀傷，血流如注。

行兇者犯案後立即逃離，藍男女友與旅館工作人員嚇得報警，藍男送醫急救後目前沒有生命危險。

警方說，初步了解藍男疑似與人有恩怨糾紛，目前警方已經掌握他的21莊姓友人涉有重嫌，現正調閱監視器畫面積極追緝當中。

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  • 案發現場在長春路一家旅館。（記者王冠仁攝）

    案發現場在長春路一家旅館。（記者王冠仁攝）

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