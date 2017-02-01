北市美麗華百貨電梯故障 24人受困

2017-02-01 19:28

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天晚上6點49分接獲報案，指稱美麗華百樂園內的一部電梯，疑似因為故障，導致有民眾受困其中；消防員獲報派人前往搶救，發現有24位民眾受困電梯內，其中還有一名高齡80餘歲的老婦。

消防員以器具撬開電梯將24位民眾先後救出，該名老婦疑似因為驚嚇過度，身體出現不適；目前消防員仍在評估她狀況是否需要送醫。至於電梯故障原因仍有待調查。