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過年亂放爆竹多 消防員忙壞了

新北市爆竹煙火施放是有時間和地點的限制的。（圖擷自消防局網頁）

2017-02-01  20:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕過年期間，不少民眾施放爆竹歡慶過年，卻有缺乏公德心人士在毗鄰住宅區公園、路邊，甚至清晨時段施放高分貝爆炸聲的煙火，打擾民眾清夢，新北市消防局從小年夜（上月26日）到今天大年初五7天內，接獲383件施放爆竹煙火檢舉案，因加強取締，獲報檢舉數量雖已較去年637件減少近5成，但深夜、清晨施放，仍打擾不少民眾過年興致，消防單位取締也疲於奔命。

新北市消防局表示，有分隊一天5、6度出勤取締違規施放、超量儲存及販賣爆竹煙火，消防員疲於奔命；消防局提醒，任意施放煙火不僅危險，還可能吃上公共危險等官司；加上跨年時民眾施放專業爆竹煙火，造成爆頭死亡意外，消防局春節前著重煙火施放管理，並再度宣導合法煙火施放區及禁止區。

新北市消防局說，民眾如果想施放煙火，春節期間可到大漢溪兩岸特定區域，以及淡水河左岸、二重疏洪道等處施放，每天上午6點到晚間10點開放施放，施放地點可參考新北市消防局官網（http://www.fireprotection.tpf.gov.tw/guidance/firenewsdetail.php?id=806）。

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