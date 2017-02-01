新屋鐵皮倉儲大火 烈焰濃煙竄天

新屋鐵皮倉儲大火，熊熊火舌伴隨濃煙竄天，景象驚人。（記者李容萍翻攝）

2017-02-01 18:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區民族路六段675巷的一間鐵皮倉儲，今天傍晚發生大火，現場存放大量紙類，熊熊火焰把整棟倉儲燒的通紅，黑色濃煙不斷冒出，緊鄰的倉儲情況危急，消防局119勤務指揮中心湧入大量報案電話，調派各式消防車、隊員和義消前往搶救，初步調查幸無人員受困、受傷。

由於火勢猛烈，燃燒面積約500平方公尺，消防局第二大隊獲報共調派消防隊員75名、義消2名，以各式消防車32輛前往灌救，至於起火原因尚待火勢撲滅後調查。