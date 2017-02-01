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新屋鐵皮倉儲大火 烈焰濃煙竄天
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鞭炮肇禍？ 夜景賞一半 愛車車頭起火燒毀

2017-02-01  18:10

〔記者林嘉東／新北報導〕鞭炮肇禍？22歲李姓車主昨晚開audi車，與3友人下車看夜景沒多久，停在天秀宮的車子突然起火，陷入一片火海，李一口咬定車子是被附近放鞭炮的民眾燒毀，把愛車陷入火海的影片PO在臉書上，希望網友協助「緝凶」。

警方調查，22歲李姓男子，昨晚載2名男1女，至新北市大尖山賞夜景，把車停在大尖山下方200公尺處的天秀宮停車場。

李等4人賞夜景賞到一半，晚間10時許李車的車頭突然起火燃燒，陷入一片火海。

新北市消防局第六救災救護大隊汐止、秀峰消防分隊獲報趕抵10分鐘撲滅火勢。

李見愛車被燒成廢鐵，一口咬定是在附近放鞭炮的民眾造成，還把愛車陷入火海的影片PO在社群臉書上，盼網友協助緝凶。

警方鑑識小組勘驗火場發現，車前引擎蓋至前車身區塊遭火祝融，車內無燃燒跡象，起火部分有兩處，分別為左前頭霧燈、右後車門下方處，起火原因仍待消防火場調查人員鑑識後才能釐清。

汐止消防分隊分隊長謝旻峻說，李姓車主說他一個月前才保養，一口咬定是附近燃放鞭炮的民眾燒毀他的車，起火的原因還要請火調科調查後才能確定。

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  • 李姓車主昨晚載友人看夜景，愛車疑遭放鞭炮的民眾燒毀。（記者林嘉東翻攝）

    李姓車主昨晚載友人看夜景，愛車疑遭放鞭炮的民眾燒毀。（記者林嘉東翻攝）

  • 李姓車主昨晚載友人看夜景，愛車疑遭放鞭炮的民眾燒毀。（記者林嘉東翻攝）

    李姓車主昨晚載友人看夜景，愛車疑遭放鞭炮的民眾燒毀。（記者林嘉東翻攝）

  • 李姓車主昨晚載友人看夜景，愛車疑遭放鞭炮的民眾燒毀。（記者林嘉東翻攝）

    李姓車主昨晚載友人看夜景，愛車疑遭放鞭炮的民眾燒毀。（記者林嘉東翻攝）

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