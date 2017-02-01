打麻將好友翻臉 討債男反被砍傷
2017-02-01 17:51
〔記者王駿杰／竹縣報導〕打個麻將好友翻臉！一名曾姓男子過年期間約好友湯男打麻將，曾男輸了錢卻不服氣，疑欠錢未還，還對外放話指控湯男「詐賭」，湯男氣不過，今天下午前往曾男父親經營的釣蝦場找曾男談判，雙方發生爭執，曾男竟持折疊刀砍傷湯男，連一旁勸架的釣客吳男也中刀，兩人雙雙送醫，幸無大礙。
警方調查，42歲曾男與46歲湯男是好友，兩人利用農曆春節連假打麻將，曾男打牌輸了幾萬元心生不滿，疑似欠錢未還，還在外放話說湯男「詐賭」，說得湯男不是滋味，一氣之下跑到曾男父親經營的釣蝦場找曾男理論、討債，兩人發生口角。
未料，曾男竟拿出預藏的折疊刀朝湯男刺去，造成湯男右下腹臟器外露，一旁勸架的釣客吳男，混亂中也被曾男刺傷，左胸下有6公分刀傷。
腹部受傷的湯男忍住疼痛，在一片混亂下報案，警方獲報趕抵現場，當場將曾男逮捕，並將湯男送醫，另名受傷的吳男則自行找友人騎機車趕往醫院，卻在半路發生擦撞車禍，所幸仍順利送醫。
警方指出，曾男與湯男有債務糾紛，竟一時氣憤持刀劃傷人，訊後依殺人未遂罪嫌將曾男法辦。
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