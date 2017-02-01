救護車急送阿嬤就醫 女童衝出車損人傷

2017-02-01 17:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局第二大隊新社分隊救護車，昨天（31日）下午載80歲阿嬤急診，行經台中市北屯區東山路二段時塞車，救護車行駛外側車道，不料，卻有7歲女童突然衝出來，與煞車不及的救護車相撞，女童右腳腳踝骨折無生命危險，救護車趕緊聯繫指揮中心，增派兩輛救護車將阿嬤與女童送醫，救護車的女駕駛直呼「嚇壞了！」，台中市警方初步研判，救護車女駕駛沒喝酒，且一路鳴放警笛，女童與家長過失責任比較重。

市警局與消防局調查，新社分隊編號91救護車，昨天下午3時許，從新社區興義街載氣切發燒的阿嬤下山就醫，不料，東山路二段卻嚴重塞車，救護車只好行駛外側車道，陳姓女駕駛的左右視線，分別被塞車車陣與路旁停車擋住，突然7歲女童衝出來，她趕緊踩煞車，但女童已撞上救護車左前方，救護車左前側方向燈毀損、駕駛座外側鈑金凹陷。

女童與救護車相撞剎那，發出一聲巨響，陳女大吃一驚，隨後通報消防局勤務指揮中心，消防局指出，受傷女童、原新社91救護車上的阿嬤，分別由東山分隊編號91、中山分隊編號91救護車，送到台中慈濟醫院急診室救治，阿嬤並未受到二度傷害，女童右腳腳踝骨折，額頭與肢體多處擦傷，沒有生命危險。

台中市警方初步調查，駕駛救護車的陳女沒有飲酒，且沿途都鳴笛警示，時速約50餘公里，女童與家長的過失與肇事責任比較重。