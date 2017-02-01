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台南保母虐童疑案 社會局：若查屬實撤照

2017-02-01  16:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南傳出保母（居家托育人員）疑似不當照顧幼童，使女童腦部受創陷入昏迷事件，社會局表示，家暴防治中心獲報後第一時間已指派社工員前往醫院瞭解女童狀況並提供家屬協助與關懷，後續將持續提供家屬法律扶助資源及相關司法流程資訊，另一方面也持續與醫院及警政單位聯繫，掌握女童醫療及復原進度。

目前女童家長已針對該托育人員對幼童的傷害行為提出刑事告訴，該案由警政單位偵辦中。社會局表示，後續依偵查結果若經查屬實，將依據「兒童及少年福利與權益保障法」第49條規定，對該名保母處6萬元罰鍰並公告其姓名，及廢止該名托育人員居家式托育服務登記證書。

社會局表示，南市辦理居家托育人員訪視管理機制分1年4次新收托訪視、不定期例行性訪視及加強訪視，希望藉由訪視機制更能掌握托育人員收托狀況及品質。

另外，社會局規定托育人員每年須接受18小時教育訓練，含括幼兒發展、對緊急事件應變處理及疾病相關知能訓練，提升照顧知能及對幼兒身體反應敏銳度，以保障兒童身心健康及托育安全。

社會局長劉淑惠再次呼籲保母人員信守專業知能，身為居家托育人員除了必須具備照顧技能外，最重要是要把每個收托幼童當成自己家中的寶貝呵護著，提供幼童一個安全的成長環境。

社會局也呼籲，家長若發現受托幼兒有健康或安全之虞，立即撥打113全國婦幼保護專線通報，該局會全力提供必要協助，以保護幼兒安全。

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  • 台南疑似虐童案，女童至今仍昏迷不醒，在加護病房治療。（記者林孟婷翻攝）

    台南疑似虐童案，女童至今仍昏迷不醒，在加護病房治療。（記者林孟婷翻攝）

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標題：台南保母虐童疑案 社會局：若查屬實撤照


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