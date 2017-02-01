超敬業！消防員自製「人肉點滴架」堅守崗位

王姓小隊長在臉書發文，文中可見宋員用衣架自製點滴。（翻攝王員臉書）

2017-02-01 16:03

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局雙園分隊王姓小隊長，在昨天深夜於臉書上發文，指稱同單位一名宋姓學妹，年節期間生病，「但班還是要繼續上」。宋員於是用衣架自製「人肉點滴架」。

王姓小隊長還調侃，宋員的點滴架「走到哪、滴到哪，還真方便」，而且只要手自然下垂血就不會回流。

王姓小隊長還在臉書上補充說，宋昨天早上自覺肢體無力，擔心是感冒前兆，為加速循環而施打點滴以利代謝。年節期間各大醫院急診室繁忙且病人量大，因此第一時間無考慮前往醫院，但為避免病情惡化，昨晚餐後即前往醫院就診，也內部調整勤務，讓她獲得良好休息。

該文章一出，被網友瘋狂轉發，不少人留言說「感覺跟醫護人員一樣辛苦可憐」、「消防人員也是會累會生病，但仍堅守崗位」、「辛苦了，向你們致敬！」