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警除夕夜來回奔波 只為替他找到家

2017-02-01  15:59

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名86歲的鄭姓老翁在除夕深夜被三重警分局厚德派出所員警發現蜷縮癱坐在仁愛街上，員警見他神色恍惚，不斷發抖，無法問出住家地址，當晚又飄著細雨，連忙先將鄭翁帶回派出所。

厚德派出所警員楊慕德、廖培閔兩人分工合作，一邊過濾失蹤人口，一邊到發現老翁的地方挨家挨戶詢問，走了兩公里，費了一個半小時，終於問到認識鄭翁的鄰居，楊員及廖員趕緊利用巡邏車將鄭翁載回住處，讓鄭家人能在除夕也團圓過年。

鄭翁家人表示，鄭翁小年夜深夜就獨自外出，家人隔天發現後到鄭翁才去的地方尋找，找了一整天都不見鄭翁身影，沒想到鄭翁會蹣跚步行兩公里，幸好員警發現。

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  • 三重警員除夕夜來回奔波，終於替迷失老翁找到家。（記者王宣晴翻攝）

    三重警員除夕夜來回奔波，終於替迷失老翁找到家。（記者王宣晴翻攝）

  • 三重警員除夕夜來回奔波，終於替迷失老翁找到家。（記者王宣晴翻攝）

    三重警員除夕夜來回奔波，終於替迷失老翁找到家。（記者王宣晴翻攝）

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