車子亂停擋路 救護車公司放大絕讓網友喊讚

公司員工靈機一動，開來兩輛待命救護車將黑色轎車夾在中間。（擷取自爆料公社）

2017-02-01 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間許多人攜家帶眷返鄉過節，突然湧現的車潮導致停車格一位難求，卻有人貪圖方便將車隨意停放！日前一家民間救護車公司員工發現，救護車出入通道被一輛黑色轎車阻擋，請警察前來連絡車主卻又一時連絡不上，員工靈機一動，開來待命的救護車前後包夾緊貼黑色轎車，照片上傳到臉書社團「爆料公社」，網友看完照片大讚：夾的好！

一名劉姓網友在臉書社團爆料公社中貼文表示：「是看不懂門口的字嗎？整台車停在救護車公司門口影響到車輛出勤，請警察幫忙打到租車公司打給你不接，廣播也沒用，那我只好把你夾起來了！」只見照片中一輛黑色轎車，停放在民間救護車公司的門口前，影響救護車出勤，救護車公司員工請警方及里長聯絡車主及廣播呼叫未果，靈機一動，只好開來2輛待命中的救護車前後包夾，緊貼黑車讓它困住。

貼文一出隨即吸引網友討論，不少人痛批「自己方便造成別人不便，活該！」、「夾好夾滿！」、「自私無極限」、「看了超紓壓」、「過年人擠人，車也要擠一下！」、「反正是租來的，那就多夾個幾天讓他多付點錢！」

看到貼文的員警表示，雖然救護車公司門口並未劃設紅線，但仍可依道路交通管理處罰條例第56條1項5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」處以新台幣600元到1200元罰鍰。