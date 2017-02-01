陳國恩初五送暖 赴信義分局為值班員警打氣！

警政署長陳國恩大年初五前往台北市吳興街派出所慰問為值班員警打氣。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-01 15:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節治安不打烊，台北市信義警分局向來是警力最吃重的單位之一，警政署長陳國恩體恤同仁春節期間對治安和交通的辛勤付出，今天大年初五在信義分局分局長劉鴻烈陪同下，分別前往福德街派出所及吳興街派出所慰問堅守崗位的執勤員警。

陳國恩除提醒員警應注意保暖外，也叮嚀同仁在工作之餘，仍要多與家人團聚；另為鼓舞同仁於春節期間的努力付出，特頒發Q版署長限量紅包及致贈慰問金給基層員警，並帶了伴手禮『好警茶』及陳國恩故鄉嘉義的花生，讓寒冷氣候，增添許多暖意與喜氣。