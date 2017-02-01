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菜鳥警察 逮獲40餘年老毒犯

2017-02-01  14:50

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局臥龍街派出所警員王豐澤，日前跟同事前往北市大安區師大路一帶，查緝蔡姓毒犯時，跟其毒犯家屬幾番心理攻防，終靠臨場應變，順利逮捕蔡嫌，由於王員年資甫滿半年，對象卻是吸毒40餘年的毒犯，也令長官、同事刮目相看。

警方說，王員事先針對該案，模擬演練各種情境及應對之策，經埋伏多日未果後，上月24日當天先在1樓按對講機，由蔡嫌母親應聲，並表示蔡嫌早已不住在此即掛斷，王員仍不放棄，經等待多時，終有同棟大樓住戶進出，王員表示身分後，隻身上樓，由趙小隊長埋伏在旁、伺機支援。

當至3樓查探時，發現一疑似蔡嫌身影，立即上前詢問：「請問是否知道師大路80巷○號3樓地址?（蔡嫌住家地址）」，蔡嫌反問：「你要幹什麼」，王員捕捉到蔡嫌答話瞬間神情有些許異樣，更加肯定是蔡嫌，立即表明身分、上前盤查，並暗示同事上前支援，一氣呵成，蔡嫌反應不及已遭拘提到案。

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  • 北市警大安分局警員王豐澤，（記者邱俊福翻攝）

    北市警大安分局警員王豐澤，（記者邱俊福翻攝）

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