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網路假賣家夫妻 騙錢爽住飯店詐財

2017-02-01  14:48

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市一對黃姓夫妻檔，專在臉書購物社團內，張貼販賣中古汽車材料的廣告，誘騙買家將貨款匯到商務飯店的訂房匯款帳號，幫忙付飯店錢，讓自己入住白吃白喝，甚至將沒住的房款辦理退款領現，前後賺進近7萬元，警方日前將夫妻檔逮捕。

刑事局表示，這是假網拍的第三方詐騙手法，呼籲民眾網路交易時應選擇優質賣場、避免私下交易和先付款後取貨，才不會當冤大頭。

警方調查，去年9月底，25歲黃嫌，沒有工作下，便經由陳姓友人指點，在臉書「北區 三菱 Mitsubishi Evolution Lancer Virage 中古 改裝 汽材 買賣」等購物社團，假裝販售中古汽車材料，用LINE或私訊和買家約定交易後，要求對方先付款，但給對方的卻是平價商務飯店的訂房匯款帳號。

當對方匯款後就和對方斷絕聯繫；另方面，飯店收到房錢後，黃嫌再跑到飯店謊稱自己因故取消住宿要求退款，藉此詐取現金，其中1家飯店因黃嫌覺得品質較佳，乾脆偕妻大方入住，用被害人的錢免費享用住房和餐飲。

由於黃嫌犯案時，還會使用老婆、丈母娘的帳戶，作為犯罪工具，經高雄市警方多日追查，上月中旬將黃嫌夫妻檔逮捕，直言是缺奶粉錢才鋌而走險，訊後依詐欺罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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標題：網路假賣家夫妻 騙錢爽住飯店詐財


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