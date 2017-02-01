計程車被趕下國道 司機對員警怒辯高乘載…

昨天國道高乘載，史姓司機駕計程車上國道北返，被員警攔下，無法駛入國道。（翻攝自爆料公社）

2017-02-01 14:28

〔記者湯世名／彰化報導〕傻傻分不清？今年農曆春節初三、初四實施國道北上入口高乘載，一般車輛須坐滿3人始能上國道，沿線警方並派員在入口處逐輛檢視，不料昨天年初四上午1輛計程車在省道台74線轉國道三號北上快官匝道時被員警攔下，計程車司機質疑「計程車哪有高乘載！」員警卻以不確定的語氣說「有吧？」兩人爭論許久，司機最終被請下國道。但根據高公局國道交通疏導措施手冊，計程車的確不受高乘載管制，網友諷稱「一個警察若連專業都不夠，要如何當執法者！」

高速公路局行控中心今天接受媒體採訪時也證實，計程車就算是空車，在國道實施高乘載時也可以上交流道，對基層員警宣導不周，他們會改進。

這段計程車司機與員警互動過程影片，今天被上傳到臉書社團「爆料公社」。該名史姓司機駕駛計程車載1名乘客要去桃園國際機場，在行經省道台74線轉國道三號北上快官匝道時，被彰化警分局3名員警攔下，司機立即質疑「計程車哪有高乘載！」員警回稱「有吧？」司機再稱「沒有啦，計程車沒有高乘載！」員警卻回說「計程車有，大眾運輸交通工具才沒有，你這是個人的，不行。」司機說「這也算是大眾運輸交通工具啊。我要去機場耶，時間來不及了。」員警反要對方「走彰興路接王田，抱歉喔，高乘載。」司機再度質疑「計程車哪有高乘載的！」員警又說「有啦，後面在塞車，高承載，配合一下。」史姓司機只好轉車頭離開國道。

影片PO上網，引發網友熱議。有網友打趣，若計程車不能上，那滿載而去，空車而回時難道只能走省道？還有其他計程車司機諷稱「一個警察若連專業都不夠，要如何當執法者！」

根據今年高公局國道交通疏導措施手冊的註3明確記載，國1及國3高乘載路段及時段內，僅允許大客車、計程車（含空車）、持有身心障礙證明、孕婦證明及乘載3人以上小型車駛入。顯示計程車的確不受高乘載管制。

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