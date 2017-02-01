乘客昏倒 計程車司機衝警局得救

2017-02-01 14:11

［記者陳昀／桃園報導］今天早上7點多，一部計程車行經桃園警分局埔子派出所附近時，67歲的朱姓乘客突然全身抽蓄、不省人事，嚇得劉姓計程車司機趕緊衝進派出所求救，救護人員也隨即趕到，所幸朱姓老翁經搶救已恢復意識，並就醫檢查。

警方表示，朱姓老翁昏倒時手中還握著200元車資，也不記得自己曾經昏倒，醒來時直嚷著沒事、不願就醫，最後在警消人員苦勸下，才同意就醫檢查。

劉姓駕駛也說，看到朱姓老翁一直抽蓄、叫也叫不醒，實在嚇壞了，才會不假思索前往派出所求救，所幸朱姓老翁並無大礙，才讓他鬆了一口氣。