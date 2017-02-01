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老婦睡著忘關火 警當「蜘蛛人」救人、解除火警

黃姓婦人煮黑豆煮到睡著忘關火，所長趙定樺當「蜘蛛人」救人、解除火警。（記者李容萍翻攝）

2017-02-01  14:15

〔記者李容萍／桃園報導〕住在桃園市復興區羅浮里透天厝的黃姓老婦，昨晚在1樓廚房燉煮黑豆湯，因鍋桶大熬煮費時，且剛好身體感到不適，於是先上2樓想稍事休息，卻不小心睡著，因瓦斯爐未關，黑豆湯燒乾後竄出大量濃煙。

大溪警分局羅浮派出所接獲鄰居報案到達現場，發現黃宅廚房有大量濃煙竄出，所長趙定樺訪查附近鄰居及聯絡黃婦在外親人，研判黃婦應在屋內2樓，在情況急迫下，他二話不說從透天厝後方菜園攀爬到民宅1、2樓間，並用木具敲打2樓窗戶叫醒黃婦，經數分鐘後，黃婦才驚醒，立即到樓下開啟大門，讓他進入屋內關閉瓦斯爐，順利解除火警。

黃婦及接獲通知趕回住處的家人，對於趙所長英勇和機智的作表示佩服及感激。

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  • 黃姓婦人煮黑豆煮到睡著忘關火，所長趙定樺當「蜘蛛人」救人、解除火警。（記者李容萍翻攝）

    黃姓婦人煮黑豆煮到睡著忘關火，所長趙定樺當「蜘蛛人」救人、解除火警。（記者李容萍翻攝）

  • 黃姓婦人煮黑豆煮到睡著忘關火，所長趙定樺當「蜘蛛人」救人、解除火警。（記者李容萍翻攝）

    黃姓婦人煮黑豆煮到睡著忘關火，所長趙定樺當「蜘蛛人」救人、解除火警。（記者李容萍翻攝）

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