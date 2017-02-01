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跟小三「啪啪啪」10年 馬上風死在她身上

2017-02-01  14:47

〔記者王冠仁／台北報導〕在某貿易公司任職的60歲吳姓男子，年輕時就成家立業、結婚生子，職場與人生順遂。不過，他中年後長期患有心血管疾病，更在10多年前瞞著妻小，與吳姓女同事（37歲）發展辦公室地下情，兩人經常抽空逛街、看電影、開房間；就算吳女事後離職另謀他就，兩人仍經常暗通款曲。

吳男與吳女農曆年前某日下午，再次相約到台北市某旅館開房間，但兩人翻雲覆雨不到半小時，當時以女下男上方式做愛的吳男，疑因不耐過度刺激，忽然冒冷汗、呼吸急促還翻白眼。吳女發現他出現「馬上風」症狀，先是猛壓他人中，無效後嚇得打119求助。

警方說，吳男事後被送往醫院急救，還裝設葉克膜救治了將近1個月，但吳男最後仍不治喪命。警方事後發現吳女並非他妻子，傳喚他妻子到案說明，他妻子才發現丈夫外遇10多年，當場在警局痛哭失聲。

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  • 案發旅館外觀。（記者王冠仁攝）

    案發旅館外觀。（記者王冠仁攝）

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