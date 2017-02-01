不顧男友在旁 男熊抱強吻心儀高中女同學判賠5萬
2017-02-01 13:27
〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲的蘇姓男子，愛慕徐姓高中女同學許久，103年8月深夜和徐女、徐女男友相約到新北板橋的錢櫃KTV唱歌，不料酒後蘇男竟當著徐女男友面前，將徐女強抱至大腿上，強吻她還撫摸其大腿，還打傷徐女及其男友，傷害罪部分，蘇男已遭判刑拘役50日確定，強制猥褻罪部分判刑7月，徐女另求償24萬餘元，新北地院日前判蘇男須賠償徐女5萬9386元確定。
103 年8 月21日晚間11時許，蘇男和徐女、徐女的何姓男友等多名友人一起到錢櫃KTV唱歌喝酒，在包廂內見徐女酒後坐於沙發休息，竟強行將徐女抱到大腿上，抱住徐女強吻，並以手撫摸她大腿。
徐女男友見狀，氣得出手拉扯蘇男，後被胡姓友人拉離包廂冷靜，不料蘇男與徐女在包廂內又起口角，蘇男推倒徐女，導致徐女重心不穩跌倒，右後腦撞到包廂廁所門，頭部鈍挫傷、左踝挫傷及腰尾椎挫傷，事後蘇男被控傷害及強制猥褻罪，徐女並向蘇男求償醫療費、精神慰撫金20萬元等共24萬餘元。
蘇男表示，傷害徐女他感到非常抱歉，案發後他曾想與徐女和解，也有請友人轉交1萬元給徐女表示歉意，但因對方求償金額太高，他只能負擔得起3萬6000元。
法官審酌蘇男目前擔任廚師助理，名下無財產，認為精神慰撫金以5萬元為宜，加上醫療費用8606元與交通費用780元，判蘇男須給徐女5萬9386元確定。
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