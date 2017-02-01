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新莊PU工廠機台起火 警消救援驚見油桶

ＰＵ材料工廠火警，警消救援時驚見存放油桶，幸無造成嚴重傷亡。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-01  12:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊瓊林南路上的ＰＵ工廠今晨近5時許竄出濃密黑煙，警消獲報趕抵，發現2樓及頂加佈滿濃煙，連忙佈水線進屋救援，驚見工廠內存放氨水及油桶。積極救援後於20分鐘控制火勢，找到工廠負責人，確認無人受困，並交由火調人員確認起火原因。

消防人員初步研判，起火位置應是擺放在1樓機檯上的雜物，PU材料工廠內存放大量易燃物，所幸搶救得宜，燃燒面積僅為3坪，並未造成嚴重傷亡，詳細起火原因仍待調查。

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  • ＰＵ材料工廠火警，警消救援時驚見存放油桶，幸無造成嚴重傷亡。（記者王宣晴翻攝）

    ＰＵ材料工廠火警，警消救援時驚見存放油桶，幸無造成嚴重傷亡。（記者王宣晴翻攝）

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