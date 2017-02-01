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85歲老嫗迷途山路 警開警車送回老嫗噙淚感恩

2017-02-01  12:03

〔記者林嘉東／新北報導〕昨天年初四，85歲蘇姓阿嬤要到花蓮自強外役監獄探望獨子，卻搭錯車、走錯路，迷途在新北市汐止山路，還好汐止警方及時援助，讓阿嬤感動落淚：「還好有警察，嘸哉昧安怎才好！」

新北市警局汐止分局汐止派出所昨天下午1 時許獲報，有一名阿嬤走在往大尖山風景區的勤進路上，躊躇不前，四處張望，員警李奕璇、鐘毅修、薛定岳趕抵，找到正在山路旁休息的阿嬤（離火車站約500公尺遠）。

李奕璇說，阿嬤已85歲了，昨天從瑞芳區住處搭火車，原本想去花蓮看入監服刑的獨子，搭錯車至汐止火車站，又走錯路往大尖山風景區勤進路山區走。

員警將阿嬤帶回派出所後，查出阿嬤獨居在新北市瑞芳區，唯一的兒子又在花蓮自強外役監獄服刑，只好聯絡上傑魚里長潘天賜後，開警車將阿嬤送回家。

潘天賜說，他昨天一早發現阿嬤不見了，才正要報案，沒多久就接到汐止警方來電，自己也嚇一跳。

蘇阿嬤則含淚指出，過年是團圓的節日，想去探望兒子，卻搭錯車走錯路，「還好有警察，嘸哉昧安怎才好！」 」 。

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  • 82歲蘇姓老嫗（中）搭火車到花蓮探兒子監，迷途汐止；熱心汐止派出所女警李奕璇（右）開警車將她載回瑞芳住處；當地傑魚里長潘天賜（左）趕緊替阿嬤撐傘。（記者林嘉東翻攝）

    82歲蘇姓老嫗（中）搭火車到花蓮探兒子監，迷途汐止；熱心汐止派出所女警李奕璇（右）開警車將她載回瑞芳住處；當地傑魚里長潘天賜（左）趕緊替阿嬤撐傘。（記者林嘉東翻攝）

  • 82歲蘇姓老嫗（中）搭火車到花蓮探兒子監，迷途汐止；熱心汐止派出所女警李奕璇（右）開警車將她載回瑞芳住處。（記者林嘉東翻攝）

    82歲蘇姓老嫗（中）搭火車到花蓮探兒子監，迷途汐止；熱心汐止派出所女警李奕璇（右）開警車將她載回瑞芳住處。（記者林嘉東翻攝）

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