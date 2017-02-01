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投注站買彩券迷糊掉鑰匙⋯熱心女警上門物歸原主

2017-02-01  12:02

〔記者李容萍／桃園報導〕過年期間各地方彩卷行買客絡繹不絕，大家都希望藉此機會中個獎、討個好彩頭。桃園市新屋區中山路上一間彩卷行在31日19時許一位民眾帶著小朋友一同試試手氣，開心之餘在付款時不慎將汽車鑰匙及悠遊卡落在彩卷行地上，等彩卷行老闆發現時，失主早已離去。

此時正值新屋分駐所警員汪心閔、蕭時雨至該彩卷行巡邏，老闆趕緊告知員警幫忙找尋，警方先是調閱彩卷行監視器，但因彩券行監視器老舊無法辨識車號，員警只能確認該失主所開車型，再行調閱警方天羅地網監視器比對時間及車款進而查出該車車牌，經調閱鎖定該車後聯繫車主，卻一直未能聯繫上，經過多方查詢後終於聯繫到失主家屬，家屬一開始還懷疑新屋分駐所怎麼有女警，以為是詐騙集團，後來失主徐○宏到新屋分駐所認領鑰匙時，才知道新屋地區有一名剛畢業一年多的女警。

徐男表示兒子把遺失的車鑰匙當成玩具，回家小朋友找不到鑰匙把玩而因此哭鬧，此時才發現車鑰匙不見了，晶片卡鑰匙再製費用高達1萬多元，如此過年期間的好心情都將沒了，幸好員警不因小事能鍥而不捨堅持找到失主，對於汪、蕭剛畢業一年多對調閱監視器才如此熟稔、認真特別表示感謝與讚許。

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