1歲女嬰疑遭虐昏迷 保母抓她倒吊、搖晃、摔地…
2017-02-01 11:56
女童家屬錄下保母道歉的說法。（記者林孟婷翻攝）
〔記者林孟婷／台南報導〕台南市1名1歲4個月大的小女童，疑似遭到保母虐待造成腦部重創，緊急送醫治療開刀目前昏迷不醒在加護病房觀察治療，女童父母痛苦傷心不已，懷疑女兒遭到虐待同時也質疑保母沒有在第一時間將女兒送醫治療，女童父親痛哭，「希望司法還給我女兒公道」。
女童被送往奇美醫學中心急救，發現女童左側硬腦膜下出血合併腦水腫、視網膜出血意識模糊，緊急開刀治療至今仍昏迷不醒，目前仍在加護病房觀察治療，昨日傳出血壓降低病況轉壞，女童父母每天前往加護病房探望希望奇蹟能夠出現。
奇美醫學中心神經外科主治醫師洪翊傑表示，女童昏迷指數為6，腦壓曾一度高到近90，目前靠儀器呼吸維持生命跡象，但昨晚血壓甚至一度降到僅剩26、情況危急。
女童父親表示，1月23日早上9點多接獲保母來電表示女兒跌頭部撞到希望家長帶去就醫，但到保母家時卻發現女兒躺在床上全身無力、意識不清、嘴巴張開，怎麼叫都不會有反應，直覺狀況不對趕緊就醫。
女童父親說，沒想到會傷得這麼嚴重，至今都沒有醒過來，事發當天保母並沒有說出實話，保母第一時間的說法是當天她正在廚房準備餐點，3個小孩在客廳玩突然聽到一聲撞擊聲音，跑到客廳查看時女童已經倒在遊戲墊上，經安撫後抱到房間裏睡覺。
但家長直覺有異直到向警方報案，保母也被警方請去製作筆錄，保母才向女童父母坦承，當天幫女童換好尿布後，「跟孩子在玩」雙手抓住女童雙腳，以頭下腳上的方式上下、左右搖晃撞到嬰兒床後又掉在地上，女童父親大罵「有人會這樣跟孩子玩的嗎！」，保母不願出面回應、手機也關機，警方當日已受理此案件，檢警已介入調查。
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