以為過年警察也放假 變賣林木遭逮

2017-02-01 12:01

〔記者王駿杰／橫山報導〕謝謝你，警察！新竹縣一名36歲夏姓男子大過年的偏偏犯毒癮，他以為春節期間警察也放假，便計畫變賣先前盜伐的珍貴紅檜木，初三晚間找來3名友人開轎車在橫山鄉路邊等買家交易，不巧卻遇上巡邏員警，當場被逮。

警方調查，夏男有竊盜、毒品、森林法前科，他研判春節期間警力不足，是交易珍貴林木的好時機，便和友人一同開車在路邊等候買家上門，未料卻遇上沒回家過年、辛勞巡邏的警方。

警方指出，30日晚間應是民眾闔家團圓的時刻，偏僻道路上卻有一輛未熄火的轎車，後車廂微開，形跡可疑，警方上前關心，才靠近轎車就傳來撲鼻木香，夏男見警盤查，急忙把後車箱關上，打算駕車開溜，最後仍遭優勢警力圍捕。

警方在車上起獲珍貴紅檜木切塊及樹瘤，數量共3塊、重量約80公斤，價值20餘萬元，他向警方供稱，該紅檜木是在五峰鄉所盗伐，欲到橫山地區尋找買主，沒想到遇到警察盤查被捕，全案訊後依違反森林法罪嫌法辦。

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