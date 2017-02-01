澳門輸300萬 男抵押護照籌錢吃官司
［記者謝君臨／台北報導］十賭九輸！39歲何姓男子去年8月至澳門旅遊，期間至賭場小試身手，無奈投注連連失利，被地下錢莊盯上，詢問有無「借款」需求，何男為求翻身，交付護照擔保，籌得新台幣300多萬元再戰，卻仍輸到脫褲，最後在親友協助下才順利返台，被警方依違反護照條例送辦；檢察官念在何男因一時貪念致罹刑章，犯後坦承不諱、深覺悔悟，將他職權不起訴，以勵自新。
處分書指出，去年8月12日晚間8時許，何男前往澳門新濠天地君悅酒店附設之太陽城賭場試試手氣，但他卻似衰運纏身，怎麼賭怎麼輸，賭了一星期，到了同月19日，何男仍不死心，卻還是慘賠收場，此時，一名綽號「小白」的男子上前與何男攀談，詢問他有無「借款」意願，何男因不甘損失應允。
而後，小白領著何男前往「借款」，與綽號「阿曜」、「阿健」的兩名男子碰面，在3人要求下，何男自願交付中華民國護照，用以擔保15萬港幣債務之清償，何男賭了5天後，又輸得精光，再於24日～27日間，陸續借了15萬元、15萬元、30萬元、3萬元，前後加起來共借了78萬元港幣（約新台幣318萬元）。
這時，何男才驚覺債台高築，沒辦法還款，也拿不回護照，只能滯留澳門，在無計可施之下，何男以簡訊連繫在台灣的堂妹，將護照被扣、無法返台一事和盤托出，經堂妹向澳門警方及我國外交部澳門事務處尋求協助，何男才順利返台，被台北市警局刑事警察大隊依違反護照條例以護照作為債務擔保罪送辦。
檢察官傳喚何男出庭，何男承認所為，供稱因一時貪念，想試著將輸掉的錢給拚回來，才會交付護照作為擔保，不料竟落得無法回家之窘境；檢察官調查後，考量何男無前科，素行良好，因一時貪念致罹刑章，事後坦承犯行、深覺悔悟，將他職權不起訴，但命何男寫悔過書，做為本次事件的省思及警惕。
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標題：澳門輸300萬 男抵押護照籌錢吃官司
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