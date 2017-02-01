男友3年探視逾3百次 不離不棄讓謝依涵淚崩

有週刊報導指出，犯下八里雙屍命案的謝依涵（左），在這幾年被關押的過程中，她的祝姓男友（右）卻仍不離不棄探視她超過3百次。（照片翻攝自網路）

2017-02-01 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕在2013年2月犯下八里雙屍命案而被3度判死的謝依涵，在上月11日經改判為無期徒刑，有週刊報導指出，謝依涵在這幾年被關押的過程中，她的祝姓男友卻不離不棄，在過去3年多內到看守所探視她超過3百次。

據《壹週刊》報導，上月11日高等法院更二審對謝依涵作出無期徒刑判決，但當時謝依涵卻沒有到庭，據傳就是在看守所等待祝姓男友的來到。祝姓男友在謝依涵被收押的1400多天內，親自探視超過3百次，有時自知見不到女友，還是會到守所外，聽著所內傳出的合唱歌聲懷念謝依涵。

報導也提到，謝依涵曾在接受心理鑑定時，經由輔導老師轉述祝姓男友的話，內容提到未來就算與別人結婚，仍會持續寫信和她維持朋友關係，讓謝依涵聽到後當場痛哭。