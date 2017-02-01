柴山群猴爭搶背包 1女摔落10公尺斷崖腿骨折

柴山猴強搶女背包，1女摔落10公尺斷崖腿骨折，被消防局搜救人員救起送醫。（記者黃良傑翻攝）

2017-02-01 10:52

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕柴山又有猴子惹禍！今晨8點32分，一名黃生女登山客與友人爬柴山，在柴山盤榕處席地休息，突遭彌猴爭搶背包，黃女一時受驚嚇，向後滾落10公尺深斷崖，造成左大腿骨折、錯位，消防局搜救人員剛將她救下山，目前意識清楚，送往高醫急救。

高市消防局指出，8時32分鼓山區柴山的盤榕有女遊客被猴子拉扯背包，導致墜落山谷，消防局搜救人員短短6分鐘上到摔落處救人，同時由大隊長陳明桐回報已接觸傷者（女、約47歲、意識清醒、左大腿骨折），通壽山公園警察隊協助救人。

受傷的黃姓女登山客獲救時表示，當時因登爬至盤榕處，席地而坐稍做休息，突然遭猴子強搶背包，她一時受到驚嚇往後倒，不慎跌落斷崖，消防人員表示，該處斷崖深達10公尺以上，所幸頭部沒有受到嚴重撞擊，警方已通知黃女的家人趕到醫院照顧。

同行的友人表示黃女當時坐下休息，並從背包裡拿出衛生紙擦腳，可能彌猴誤認背包內有食物，突然衝出欲爭搶嚇到黃女，所幸搜救人員迅速趕到，找到傷者將她救起送醫。（10:59更新）

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