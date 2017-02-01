高雄男嬰噎奶 到院前無呼吸心跳
2017-02-01 11:10
［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市寶來區1名4個月大男嬰，今天上午8點許由父母送到消防分隊急救，男嬰疑似噎奶無呼吸心跳，送往義大醫院急救，據了解到院前已死亡。
搶救人員表示，男嬰由寶來區高中里送到消防分隊約20分鐘，父母慌張地說「早上喝奶不知發生何事，」進行AED電擊及CPR搶救仍沒救回。
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