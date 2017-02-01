蘇花南下114k砂石車翻覆 駕駛受傷送醫

蘇花公路南下114公里也不砂石車反覆，造成雙向回堵。（記者林敬倫翻攝）

2017-02-01 10:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇花公路南下114.2公里，清晨6時一部載滿水泥原料的砂石車，疑似因過彎時重心不穩翻覆，車上砂石堆積在北上車道，造成該路段雙向回堵，車上駕駛受輕傷，送醫急救，公路總局四區工程處南澳工務段緊急調派吊車將砂石車吊正，並清理現場，目前已恢復雙向通車。

南澳工務段指出，該砂石車滿載水泥廠所需的水泥原料，俗稱白石，司機向警方供稱，該砂石屬於環保土，不會影響環境，砂石一度造成回堵，工程處緊急調派機具清理現場，約9點清理完畢，該路段已經恢復雙向通車，詳細翻覆原因，還待警方調查。

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