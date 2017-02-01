北斗「落漆」砸車 蒙面人竟是 2屁孩！

2蒙面男砸車還朝車潑漆，不料大量油漆反潑到自己及同夥，2人狼狽逃離現場。（記者湯世名翻攝）

2017-02-01 11:33

〔記者湯世名／彰化報導〕真「落漆」！2名蒙面男子大年初二在彰化縣北斗鎮某住家前，用瑯頭猛敲1輛廂型車車窗，並且朝車輛潑漆，不料潑漆力道太大，大量油漆竟直接反彈噴到其中1人全身、全臉，另1人身體局部被波及，2男狼狽地渾身油漆共乘坐墊也沾染白漆的機車離去。警方追查多日，鎖定2男身分，其中1人年僅17歲，另1人為車主，已於今天先行將車主帶回，幕後疑有第三人教唆2人前去潑漆，正進一步詢問釐清案情。

大年初二清晨5時許彰化縣北斗鎮某住家前出現2名共乘機車戴安全帽、口罩的男子，其中1人以鐵棍猛砸停在門口的廂型車擋風玻璃，另1人也敲破駕駛座車窗，接著朝車內與前擋風玻璃潑白漆，不料潑漆男子因距離廂型車過近，加上潑漆力道太大，大量油漆竟直接反彈到自己身上，更噴得滿臉都是，2人共乘的機車坐墊也都是白漆，2人在破壞車輛後，旋即共乘機車狼狽離開。

警方勘查，發現廂型車車窗被砸破、駕駛座車窗全毀，引擎蓋、前車門、正副駕駛座椅與前座全都被潑了白色油漆，巷子地面還留有大片的白漆。調閱監視器，發現2人共乘的機車車牌竟毫無遮掩，且潑漆還反潑到自己，「落漆」讓員警哭笑不得說「真是白目又落漆！」

警方指出，這起潑漆事件，疑與被害車主與潑漆者雙方發生糾紛有關，警方調閱相關路口監視器以車追人，已鎖定2名涉案男子身分，分別為17歲住在員林市的少年，及19歲家住永靖鄉的男子，19歲男子還是該輛機車車主，今天已循線將車主帶回，並追查少年行蹤，進一步釐清這起潑漆案的真相。

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