醉搶匪搶包後耍帥壓車 不到3秒摔車被逮
邱姓飛車賊（左側騎車者）騎車搶劫黃婦，得手後不到3秒就摔車，被婦人、丈夫壓制在地，狼狽被逮。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市31歲的邱姓男子，過年期間喝酒壯膽後，騎機車行搶卻栽了大跟斗，他選中一名背包包的婦人，騎車從後接近搶包，搶完還使出美技「壓車」，不料沒3秒後摔車倒地，婦人跟丈夫一個箭步衝上前壓制，不禁大罵搶嫌過年期間就搶錢，實在不學好，邱嫌被員警狼狽帶進警局，一句話也說不出來。
警方說，40歲中國籍黃姓婦人嫁來台灣，大年初四（上月31日）晚間8時30分與丈夫步行在板橋金門街不到4公尺的窄巷，要向朋友拜年，快到友人住處樓下，婦人打手機時，沒想到一名騎機車的男子突然從後靠近，拉扯她的包包，但搶匪得手後，疑要壓車或保持平衡，機車搖搖晃晃，隨即重心不穩衝向牆壁倒地，婦人也不是省油的燈，與丈夫撲向搶匪，將他壓制在地。
黃婦說，背包內有台價值3萬元平板電腦、現金1萬多元及提款卡，不甘遭搶損失，見搶嫌倒地，衝上前想抓人；監視器畫面清楚拍下，婦人走在路旁，搶匪騎車從背後靠近，突然伸出右手一把扯下婦人的背包，搶完打算來個美技壓車，卻失控衝向對向牆壁，被婦人跟丈夫壓在地上動彈不得。
警方對酒醉邱姓搶匪酒測，酒測呼氣值0.76毫克，他辯稱稱自己不小心勾到婦人背包，但警方從監視器畫面清楚看到，搶匪騎著機車靠近婦人後，大膽伸出右手行搶，力氣大到連包包的背帶都斷了，絕非他所言是「不小心」，警方今天上午將這名邱姓搶匪依刑法搶奪及公共危險等罪送辦，另外追查他是否另涉他案。
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邱姓飛車賊（倒地者）騎車搶劫黃婦，得手後不到3秒就摔車，婦人、丈夫隨即衝上前壓制，警方到場押解搶嫌。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）
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