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1家5口登山受困紅崖山 地面救援要走5天

2017-02-01  09:42

〔記者佟振國／南投報導〕林姓男子春節期間與妻子及3個小孩共5人攀登中央山脈南三段，林男疑因消化道出血，導致血便、身體不適難以行走，停留信義鄉紅崖山等候救援，但今天山區天候不佳，空中救援不易成行，消防局已展開地面救援，但從郡大林道進入至少步行5、6天才能抵達。

南投縣政府消防局接獲衛星電話求援，58歲林姓男子與妻子及分別17、15、13歲的小孩攀登中央山脈南三段，從花蓮申請入山，疑因消化道出血，連解黑便2天，身體不適，無法繼續行程，5人在紅崖山附近待援。

南投縣消防局表示，已聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機救援，但山區天候狀況不佳，空中救援不易，目前派遣信義消防分隊及義消入山搜救，但從郡大林道入口處步行至紅崖山至少5、6天，來回就要超過10天，希望山區天候狀況好轉以利救援。

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  • 林姓男子一家5口受困南投縣信義鄉紅崖山等待救援。（擷取自google 地圖）

    林姓男子一家5口受困南投縣信義鄉紅崖山等待救援。（擷取自google 地圖）

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