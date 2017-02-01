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北市忠孝東路茶街大亂鬥 點信號彈燃戰火

北市東區茶街有人點信號彈，警到場處理（民眾提供）

2017-02-01  09:28

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市大安區忠孝東路四段的著名茶街內的東棧泡沫紅茶店，今天凌晨1時許，因女客間開廁所門不慎碰撞，引發店內一方客人在門口群起圍毆另一方，被毆一方立即點燃隨身攜帶的信號彈嚇阻，最後被轄區北市警大安分局敦化南路派出所帶回，先依社維法送辦，也追查一哄而散的另一方人馬中。

警方初步調查，昨天凌晨，20歲顧姓男子跟藍姓女性友人到該泡沫紅茶店消費，期間藍女到女廁如廁完畢，欲走出廁所時，廁所門不慎碰撞到一名等候的女子，雙方起口角衝突。

結果，對方約10名男女竟在店門口跟顧、藍談判，進而動手毆打顧、藍2人，顧男馬上持信號彈點燃，而轄區警方據報有人集體吵架，也動員快打部隊大批警力到場，對方見警方一哄而散，顧等2人則留在現場，顧男並向警方坦承點燃信號彈，被帶回偵訊，訊後警方除將顧男依社會秩序維護法送辦，也將持續追查對方10名男女身分，依社違法約談到案說明。

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  • 警方將顧姓男子帶回偵訊（民眾提供）

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  • 北市東區茶街被點信號彈（民眾提供）

    北市東區茶街被點信號彈（民眾提供）

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標題：北市忠孝東路茶街大亂鬥 點信號彈燃戰火


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