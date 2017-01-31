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來不及過75歲生日...老翁車禍倒地返家昏迷身亡

2017-01-31  20:24

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓老翁農曆過年前在一場車禍中摔倒，事後出現嘔吐等腦震盪症狀，未料返家後昏迷5天，因創傷性腦出血傷重不治。基隆地檢署今天相驗後，為求慎重，將解剖釐清死因。

檢警調查，74歲林姓老翁23日下午2時許，從西定路騎往成功二路時，與由成功二路左轉安一路的黃姓男大生發生碰撞。

警方調閱路口監視器發現，林摔車時頭部曾撞及地面，但仍能起身與黃姓騎士交談後，雙方自行和解離開現場，當時並未報案。

未料，林翁返家後，卻出現嘔吐、頭暈等症狀，2天後陷入昏迷，家屬趕緊將他送醫急救，昨天凌晨1 時許傷重不治。醫院初步診斷林翁的死因為創傷性腦出血。

基隆長庚醫院指出，創傷性腦出血是指顱腦受傷後，腦內血管撕裂，血液進入腦組織內。當顱內血液集聚達到一定的體積，就會出現頭痛、噁心、嘔吐、昏迷等症狀，稱為顱內血腫，最後致死。

醫院呼籲，年紀長者千萬不要輕忽，發生車禍意外，最好經過專業醫生診斷、住院觀察。由於後天就是林的75歲生日，讓家屬不勝唏噓。

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  • 林翁23日在皮鞋店前的路口與黃姓大學生發生碰撞，倒地時撞到頭，未及時到醫院就醫身亡（記者吳昇儒攝）

    林翁23日在皮鞋店前的路口與黃姓大學生發生碰撞，倒地時撞到頭，未及時到醫院就醫身亡（記者吳昇儒攝）

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