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放煙火被勸阻 惡男砍人砍到臟器外露

2017-01-31  18:48

〔記者吳昇儒／新北報導〕31歲謝姓男子與許姓友人共五人今日下午前往十分老街旁的斜坡違規施放煙火，附近天燈店老闆的女兒向前勸導時，卻被謝男用手戳著胸部回嗆：「是誰說不能放」，揮拳毆打陳女。老闆夫妻及員工前往救人，反被對方持利刃割傷。陳姓老闆腹部中刀，腸子還有外露的情形。警方獲報後，緊急將人送醫，並將傷人的謝、許2人帶回偵辦。

「我艋舺的啦！是怎樣，不能放煙火是不是」老闆娘回憶起當時的情況心有餘悸的說，女兒好意勸導對方，但是3男2女卻圍著女兒，其中一名男子更直接伸手戳女兒胸部，嗆完之後，直接揮拳從女兒頭部揮過去。全家人見狀立刻向前，自己也被打傷，只聽見對方喊是艋舺的黑道。

天燈店蕭姓員工則說，當時看見老闆女兒被欺負，立刻向前，對方突然拿出一把黑色短刃，朝自己跟老闆刺過來，揮手阻擋時左手遭劃傷約10公分。

４７歲陳姓老闆經醫生初步縫合傷口後，已無生命危險，也向警方表示可以製作筆錄，傷口約５公分，身體並無大礙。

警方初步調查，雙方因為施放煙火引起糾紛，但該區域依規定本來就不能施放，謝、許2人有錯在先竟還動手傷人，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

據悉，天燈店老闆娘為了保護女兒被毆打之後，使勁全力拉住兇嫌，不讓他們繼續毆打女兒也阻止犯嫌逃逸，警方迅速到場，發現陳姓老闆臟器外露，也立刻駕著警車一路鳴笛將他送往醫院救治，不到10分鐘就趕抵八堵礦工醫院，順利救回陳老闆一命。

救人的警員苦笑地說，一路開過來被拍了三張測速照相，其中兩張還是基隆轄區，看來要回去寫報告了。

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  • 陳姓老闆經初步縫合傷口後，已無生命危險（記者吳昇儒攝）

    陳姓老闆經初步縫合傷口後，已無生命危險（記者吳昇儒攝）

  • 蕭姓員工左手受傷，敘述案發時的情形（記者吳昇儒攝）

    蕭姓員工左手受傷，敘述案發時的情形（記者吳昇儒攝）

  • 謝男等人在斜坡違規施放煙火，不滿陳女勸導竟持刀傷人（記者吳昇儒翻攝）

    謝男等人在斜坡違規施放煙火，不滿陳女勸導竟持刀傷人（記者吳昇儒翻攝）

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