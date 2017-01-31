「死狗放水流」誤傳袋屍 動保處：追出飼主開罰

2017-01-31 18:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重忠孝橋今天下午傳出袋屍案，但在40分鐘後確認是具狗屍，化解命案虛驚，新北市消防局、警察局已將尋獲狗屍案，並通報新北市動物保護防疫處，動保處表示，目前動物屍體依「動物傳染病防治條例」規定，可採火化、掩埋方式處理，但動物屍體屬「一般廢棄物」，任意棄置、掩埋，恐違反廢棄物清理法或動物傳染病防治條例，將嘗試從晶片過濾飼主身分，並依法開罰。

新北市動保處說，民眾處理動物屍體，依法可採火化、掩埋方式，如要火化，可洽詢新北市開業動物醫院，委由民間業者代為處理火化事宜；而新北市政府便利動物飼主，對於新北市民飼養植有晶片的犬貓死亡，動保處可代為免費受理動物委託業者集體火化（但不含撿骨、誦經等宗教儀式）。

台灣民間以往習慣把死貓吊在竹林、樹幹上，死狗則丟棄在河中。除四溢的惡臭影響環境品質，有時還因此造成鄰居反目；隨著生活形態改變，僅鄉村 居民延續此習俗，因都會區有不少民眾來自鄉村，也保留「死狗放水流」習俗，但恐污染環境及造成疫情擴散，呼籲民眾採取火化或掩埋處置。