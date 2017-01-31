屏東縣議員宅前開賭被檢舉？ 議員喊冤：遭栽贓

2017-01-31 18:10

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣議員曾福金位於內埔的住所過年期間遭人檢舉開賭場，還被蒐證錄影PO網，警方獲報趕往現場卻發現現場早已人去樓空。曾福金表示，該屋為其子曾志傑所有，當天到場後發現有人賭博，就已嚴詞訓斥並制止，他本身未參與，是有心人士刻意栽贓。疑涉賭的曾志傑等3人則遭警方移送。

民眾檢舉，春節期間屏東內埔鄉1處民宅前天天有公然聚賭情事，警方在30日（週一）凌晨接獲報案到場，卻發現燈火熄滅，群眾早已散去；事後檢舉人將錄下過程po網，影片可見民眾或蹲或坐在草席旁玩「十二面」（俗稱象棋壓寶），警方勘驗影片後認為確有賭博情事，隨即報請屏東地檢署聲請搜索票搜索，將曾福金和其子曾志傑（35歲）帶回警局偵訊，並起出賭具。

曾福金表示，該處為兒子住所，因經營民俗技藝會館，常有民眾到此泡茶聊天。初二晚間約11點，他想要看看孫女，卻沒想到一進屋就見一群人正在玩十二面，他當下嚴詞訓斥並要求他們立即停手。事後他問兒子才知道是因眾人在討論隔壁神壇3月遶境事宜後，有人提議「消遣」一下而導致。

檢舉人除錄影，還質疑若曾福金不是包庇賭場，就是「自己也有股份」。對此曾福金則喊冤，他到兒子家才發現此事，還當場制止，絕無所謂包賭情事，事後他更訓誡兒子一頓。曾福金強調，檢舉人將影片寄到電視台爆料，加上他早已宣布要參選下一屆內埔鄉長，有心人士利用事件刻意要打擊他的名聲的意圖非常明顯。

警方訊後將曾志傑及黃姓莊家、張姓會計以賭博罪嫌移送，並將繼續擴大追查影片中20多名賭客到案說明。

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