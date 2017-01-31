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竹市新光三越火警 美食街廚房冒濃煙

新竹市消防局今天下午接獲民眾報案，指新光三越百貨公司地下一樓美食街一處廚房發生火警，現場濃煙密布，蔓延至大馬路。（消防局提供）

2017-01-31  17:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局今天下午接獲民眾報案，指新光三越百貨公司地下一樓美食街一處廚房發生火警，現場濃煙密布，蔓延至大馬路，消防人員迅速趕至現場，約15分鐘將火勢撲滅，所幸無人員受困受傷。

消防局指出，現場是地下一樓美食街一處廚房冒煙，消防人員到場立刻拉水線灌救，燃燒面積約10平方公尺，無延燒無人員受困，詳細起火原因還待調查釐清。

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